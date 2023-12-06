Свыше 70 новогодних мероприятий пройдут в Правобережном округе Иркутска

На территории Правобережного округа Иркутска в этом году проведут более 70 новогодних мероприятий. Их организацию возьмут на себя депутаты городской Думы, управляющие и общественные организации, предприятия и ТОСы, сообщает администрация города.
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