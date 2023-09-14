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Кардиолог Кореневич назвала опасные для сердца гарниры. Большинство из нас ест их каждый день

Кардиолог Кореневич назвала опасные для сердца гарниры. Большинство из нас ест их каждый день

Популярные гарниры изнашивают сосуды, так же как и трансжиры. Их стоит аккуратно включать в меню.Белый рис, картошку и макароны желательно есть как можно реже, советует в своём телеграм-канале кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

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