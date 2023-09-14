Кардиолог Кореневич назвала опасные для сердца гарниры. Большинство из нас ест их каждый день

Популярные гарниры изнашивают сосуды, так же как и трансжиры. Их стоит аккуратно включать в меню.Белый рис, картошку и макароны желательно есть как можно реже, советует в своём телеграм-канале кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.