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Царьград

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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
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WhatsApp завершает поддержку старых iPhone и Android: проверь своё устройство

WhatsApp завершает поддержку старых iPhone и Android: проверь своё устройство

С 1 июня 2025 года WhatsApp прекратит поддержку устаревших iPhone и Android, включая iPhone 5s, 6 и 6 Plus.

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