Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Кувыкина
    Я, конечно, не верю в... Но не возражала бы!)))  а то весь мир собираются купить или захватить.Предсказавший пок...
  • Валерий Фоменков
    36%?! Это просто смешно! Ну, вот откуда Росстат "высасывает" эти данные? И как после этого можно доверять этой "серьё...За 2024 год сливо...
  • Анатолий Кузнецов
    Гренландия нужна Трампу? - да. Трамп может ее забрать у Дании? -да. Кто то может помешать этому? - нет. Вопрос  решен...Присоединение Гре...

Рютте: европейцы будут учить русский, если не выделят больше денег на оборону

Рютте: европейцы будут учить русский, если не выделят больше денег на оборону

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте пригрозил странам ЕС, что им придется учить русский язык через 4-5 лет, если они не выделят на военные нужды значительно больше денег, чем нынешние 2% ВВП.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх