Акинфеев может закончить карьеру, Тарасова прикована к инвалидному креслу и другие новости дня

Грандиозная развязка сезона в Российской Премьер-Лиге В заключительном туре РПЛ московский «Спартак» спасся от поражения в Грозном, «Локомотив» с трудом обыграл дома «Урал», а «Динамо» на последних минутах вырвало победу в московском дерби с ЦСКА.