Подписчики Роналду оставили три тысячи комментариев в инстаграме жены Рамуша после 1+1 Гонсалу в игре с Данией. Среди них – гифки с Криштиану и фразы «без Роналду нет Португалии»

Подписчики форварда « Аль-Насра » Криштиану Роналду оставили несколько тысяч комментариев под постом в инстаграме жены нападающего сборной Португалии Гонсалу Рамуша после матча против сборной против Дании (4:2), в которой Рамуш забил гол и отдал результативную передачу.