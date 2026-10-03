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Подписчики Роналду оставили три тысячи комментариев в инстаграме жены Рамуша после 1+1 Гонсалу в игре с Данией. Среди них – гифки с Криштиану и фразы «без Роналду нет Португалии»

Подписчики форварда « Аль-Насра » Криштиану Роналду оставили несколько тысяч комментариев под постом в инстаграме жены нападающего сборной Португалии Гонсалу Рамуша после матча против сборной против Дании (4:2), в которой Рамуш забил гол и отдал результативную передачу.

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