К 2030 году точность ГЛОНАСС повысят до десятков сантиметров

Уточнение координат до уровня дециметров (то есть десятков сантиметров) станет возможным при объединении работы ГЛОНАСС с новой спутниковой группировкой под названием «Рассвет», которую разрабатывает компания «Бюро 1440».
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