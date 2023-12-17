Внимание: банковские платёжные карточки.

03.12.2023В главное управление по образованию Могилевского облисполкома поступило письмо следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области по фактам совершения несовершеннолетними области преступлений, предусмотренных ст.
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