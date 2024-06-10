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Белоусов поблагодарил бойцов, освобождавших Авдееву и Новомихайловку

Белоусов поблагодарил бойцов, освобождавших Авдееву и Новомихайловку

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов выразил благодарность бойцам 114-й отдельной мотострелковой бригады и 10-го танкового полка особо отличившимся при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

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