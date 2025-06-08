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  • Лев Добрый
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Заводы в огне, ВСУ устроили «жабьи прыжки»: новости СВО на вечер 7 июня

Заводы в огне, ВСУ устроили «жабьи прыжки»: новости СВО на вечер 7 июня

Российские вооруженные силы провели масштабную комбинированную атаку на промышленные объекты Украины в ночь на 7 июня.

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