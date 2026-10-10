Полина Диброва в платье с вырезом до ягодиц удивила фанатов

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва опубликовала видео, в котором показала новую челку, однако внимание подписчиков привлекло платье с открытой спиной и глубоким вырезом до середины ягодиц.
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