Комментатор Губерниев заявил, что футболисту Дзюбе не светит депутатское кресло

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Советскому спорту» заявил, что бывшему футболисту петербургского «Зенита» Артему Дзюбе не стоит замахиваться на должность депутата Госдумы.
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