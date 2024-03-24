В Сальске транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота наркотики в крупном размере

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска Сальского линейного отдела МВД России на транспорте провели обследование в домовладении 38-летнего жителя Сальского района хутора Новоселый, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.