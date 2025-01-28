Трамп устроил холодный душ Брюсселю — Politico

Дональд, забирай вместе с Гренландией весь ЕС. Это стадо безмозглых баранов даже блеять не будут. Молча пойдут как на бойню. Они только и умеют раздувать щеки на Россию по указке и на деньги США. Не заберешь ты - заберем мы. Слабо?

Дмитрий Гурин

И нахрена нам нахлебники? ЕС уже не продает товары, они продают услуги. А они нам нужны? Разве что путешествия, в тот же Эдинбург, Рим или МаНдрид 😜. Хотя и по нашему "Золотому кольцу" на теплоходе или поезде то же вполне все эти поездки заменяет.