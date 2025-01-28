Русская весна
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Русская весна

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Трамп устроил холодный душ Брюсселю — Politico

Трамп устроил холодный душ Брюсселю — Politico

Политика президента США Дональда Трампа стала «холодным душем» для Европы, пишет газета Politico. «Холодный душ: это радикальный сдвиг от дружеских отношений, которые были у председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других высокопоставленных деятелей ЕС с администрацией Джо Байдена», — говорится в материале.

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Комментарии
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Ирина Быкова
Дональд, забирай вместе с Гренландией весь ЕС. Это стадо безмозглых баранов даже блеять не будут. Молча пойдут как на бойню. Они только и умеют раздувать щеки на Россию по указке и на деньги США. Не заберешь ты - заберем мы. Слабо?
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19 час.
Дмитрий Гурин
И нахрена нам нахлебники? ЕС уже не продает товары, они продают услуги. А они нам нужны? Разве что путешествия, в тот же Эдинбург, Рим или МаНдрид 😜. Хотя и по нашему &quot;Золотому кольцу&quot; на теплоходе или поезде то же вполне все эти поездки заменяет.
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16 час.

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