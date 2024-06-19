Писатель, публицист, лауреат литературной премии имени Михаила Ломоносова Игорь Масленников объяснил, почему книга Ваагна Карапетяна "Великий блеф под названием "Мастер и Маргарита" заслуживает внимания.
Публицист: Ваагн Карапетян нанёс удар по булгаковедам
Комментарии
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Владимир Назанский
В наше время ведется тотальная работа по деконстукции и отмене русской культуры. Невольно начинаешь думать, когда на Украине (и не только) сносят памятники русским писателям и ученым,а в Киеве закрывают музей М.Булгакова, не является ли эта критика продолжением той политики по отмене русской культуры... Об этом говорит и хлесткое название книги, пригодное разве что для желтой прессы.
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