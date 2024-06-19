Публицист: Ваагн Карапетян нанёс удар по булгаковедам

Владимир Назанский

В наше время ведется тотальная работа по деконстукции и отмене русской культуры. Невольно начинаешь думать, когда на Украине (и не только) сносят памятники русским писателям и ученым,а в Киеве закрывают музей М.Булгакова, не является ли эта критика продолжением той политики по отмене русской культуры... Об этом говорит и хлесткое название книги, пригодное разве что для желтой прессы.