В Киеве громко! Над городом и областью кружат «Герани»

ВС РФ наносят удары по целям врага в Киеве. Над городом и областью кружат Герани! Ранее писали: Подробности атак на Россию: план «Ковер» в аэропортах, пожар в НПЗ, АЭС работает штатно Также беспилотники были сбиты над территорией Брянской области (27 по данным Минобороны), 4 — над Белгородской, 3 — над Калужской и по 1 — над Ростовской областью.