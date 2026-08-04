Неквалифицированные инвесторы вывели из облигационных фондов рекордные 90 млрд рублей в июле 2026 года

Рекордный отток из облигационных фондов В июле 2026 года российские неквалифицированные инвесторы вывели из облигационных фондов около 90 миллиардов рублей, что стало крупнейшим месячным оттоком с 1998 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии