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Актера Евгения Цыганова состарили ради роли деда в комедии «Батя 2. Дед»

Актера Евгения Цыганова состарили ради роли деда в комедии «Батя 2. Дед»

Актёр Цыганов согласился на главную роль в фильме «Батя 2. Дед» В этой картине актёр предстанет перед зрителями в роли стареющего отца главного героя и молодого дедушки, жившего в эпоху Великой Отечественной войны.

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