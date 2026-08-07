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Кросби исполнилось 39 лет. «Питтсбург» поздравил трехкратного обладателя Кубка Стэнли, выложив эмодзи с обозначением величайшего игрока в истории

« Питтсбург » поздравил капитана команды Сидни Кросби с днем рождения. Канадскому нападающему исполнилось 39 лет.

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