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Армия РФ наступает на трёх фронтах: Новости СВО, последние новости о спецоперации РФ на Украине, к утру 04.04.2024 г., свежие данные с фронтов специальной военной операции РФ на Украине

Армия РФ наступает на трёх фронтах: Новости СВО, последние новости о спецоперации РФ на Украине, к утру 04.04.2024 г., свежие данные с фронтов специальной военной операции РФ на Украине

Новости СВО, на утро 4 апреля 2024 года, свежая информация о продвижении ВС России в зоне проведения спецоперации РФ на Украине.

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