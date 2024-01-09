Психолог Игонина рассказала, что для поддержания бодрости в офисе достаточно пятиминутной разминки

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина в беседе с журналистами РИАМО рассказала, что поддержать чувство бодрости во время работы в офисе поможет обычная пятиминутная разминка.
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