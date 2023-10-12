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Крымское информационное агентство

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С начала года в Крыму количество ДТП с пострадавшими снизилось на 11,5%

С начала года в Крыму количество ДТП с пострадавшими снизилось на 11,5%

Одной из основных причин ДТП с участием пешеходов остаётся их невнимательность и пренебрежение ПДД. Об этом в беседе с корреспондентом Крымского информационного агентства сообщил начальник отдела организационно-аналитической работы информационного обеспечения и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по РК, подполковник полиции Константин Кондря.

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