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Французские власти пытаются заставить брата предпринимателя Павла Дурова дать показания в Париже

Французские власти пытаются заставить брата предпринимателя Павла Дурова дать показания в Париже

Фото: 360tv.ru Согласно сообщениям, французское правительство предпринимает попытки убедить брата основателя мессенджера Telegram, Николая Дурова, а также вице-президента компании Илью Перекопского, прибыть во Францию для дачи показаний по делу в отношении Павла Дурова.

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