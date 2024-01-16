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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Проект "Вавилон": Кто задумал уничтожить Россию руками мигрантов

Проект "Вавилон": Кто задумал уничтожить Россию руками мигрантов

Политинформация 17 летний мигрант терроризирует школу Кто этого персонажа в 17 летнем возрасте в школу принял? Мигрант из Таджикистана избил русского подростка в школьном туалете Инцидент произошел в Кудрово Ленинградской области.

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Комментарии
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G
GISMbICH
Это прискорбно, но большинство людей - глупы. До февраля 2022 года, мигранты почти всегда вели себя..., более-менее прилично. Никто не избивал женщин на улицах русских городов за одежду не по шариату, конфликты среди детей с участием детей &quot;ценных специалистов&quot; были редкостью, и уж точно никто из мигрантов не убивал ни военных ни силовиков, ни ветеранов. А что после успешного продвижения СВО? Ежу понятно, что операция &quot;мигранты&quot;, это месть западных спецслужб за успешное противостояние англосаксам на границах России. Ладно люди, простые граждане, которым часто недосуг потреблять большое количество информации в сети, что было о чём думать, но политики... Люди, которые владеют информацией, получается, что они тоже глупы, раз не понимают очевидных вещей? Волне мигрантов нужно противостоять самым жёстким образом, и уж тем более, не раздавать гражданство РФ налево и направо. Такое ощущение, что и часть депутатов и министров в цепи осуществления этой спецоперации ЦРУ/МИ-6. 1937-й год, где ты?
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3 час.
Betahon
Для работы дворниками в России достаточно полмиллиона лояльных басмачей со знанием русского языка. Еще полмиллиона-можно для разведения бетона в строительстве. Все!
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1 час.
Елена Киршанская
Лет десять назад  жутко гремели истории с  пиратами из Сомали.  Что ни день - то новость. Чем все закончилось? Резко подскочила международная страховка судов. И все затихло, все пираты исчезли. Мавр сделал свое дело. Вот так же и с мигрантами. Таджиков с узбеками хотят заменить африканцами. Вот как-только дело пойдет, сразу &quot;дети мигрантов&quot; перестанут кошмарить  россиян.  Реальный и хорошо проплаченный журналистам бизнес-проект.
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48 мин.

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