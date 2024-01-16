Проект "Вавилон": Кто задумал уничтожить Россию руками мигрантов

G

GISMbICH

Это прискорбно, но большинство людей - глупы. До февраля 2022 года, мигранты почти всегда вели себя..., более-менее прилично. Никто не избивал женщин на улицах русских городов за одежду не по шариату, конфликты среди детей с участием детей "ценных специалистов" были редкостью, и уж точно никто из мигрантов не убивал ни военных ни силовиков, ни ветеранов. А что после успешного продвижения СВО? Ежу понятно, что операция "мигранты", это месть западных спецслужб за успешное противостояние англосаксам на границах России. Ладно люди, простые граждане, которым часто недосуг потреблять большое количество информации в сети, что было о чём думать, но политики... Люди, которые владеют информацией, получается, что они тоже глупы, раз не понимают очевидных вещей? Волне мигрантов нужно противостоять самым жёстким образом, и уж тем более, не раздавать гражданство РФ налево и направо. Такое ощущение, что и часть депутатов и министров в цепи осуществления этой спецоперации ЦРУ/МИ-6. 1937-й год, где ты?