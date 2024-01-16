Политинформация 17 летний мигрант терроризирует школу Кто этого персонажа в 17 летнем возрасте в школу принял? Мигрант из Таджикистана избил русского подростка в школьном туалете Инцидент произошел в Кудрово Ленинградской области.
Проект "Вавилон": Кто задумал уничтожить Россию руками мигрантов
Комментарии
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G
GISMbICH
Это прискорбно, но большинство людей - глупы. До февраля 2022 года, мигранты почти всегда вели себя..., более-менее прилично. Никто не избивал женщин на улицах русских городов за одежду не по шариату, конфликты среди детей с участием детей "ценных специалистов" были редкостью, и уж точно никто из мигрантов не убивал ни военных ни силовиков, ни ветеранов. А что после успешного продвижения СВО? Ежу понятно, что операция "мигранты", это месть западных спецслужб за успешное противостояние англосаксам на границах России. Ладно люди, простые граждане, которым часто недосуг потреблять большое количество информации в сети, что было о чём думать, но политики... Люди, которые владеют информацией, получается, что они тоже глупы, раз не понимают очевидных вещей? Волне мигрантов нужно противостоять самым жёстким образом, и уж тем более, не раздавать гражданство РФ налево и направо. Такое ощущение, что и часть депутатов и министров в цепи осуществления этой спецоперации ЦРУ/МИ-6. 1937-й год, где ты?
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3 час.
Betahon
Для работы дворниками в России достаточно полмиллиона лояльных басмачей со знанием русского языка. Еще полмиллиона-можно для разведения бетона в строительстве. Все!
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1 час.
Елена Киршанская
Лет десять назад жутко гремели истории с пиратами из Сомали. Что ни день - то новость. Чем все закончилось? Резко подскочила международная страховка судов. И все затихло, все пираты исчезли. Мавр сделал свое дело. Вот так же и с мигрантами. Таджиков с узбеками хотят заменить африканцами. Вот как-только дело пойдет, сразу "дети мигрантов" перестанут кошмарить россиян. Реальный и хорошо проплаченный журналистам бизнес-проект.
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48 мин.
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