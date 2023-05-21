Театр абсурда

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Польша должна выплатить РФ $750 миллиардов за послевоенное восстановление страны – Володин

Польша должна выплатить РФ $750 миллиардов за послевоенное восстановление страны – Володин

Отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров, Польша должна вернуть приобретённые по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на неё в военные и послевоенные годы.

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