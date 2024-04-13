Из комика в диктатора: эксперт разъяснил, как комплексы Зеленского из детства влияют на Украину Алиса БронскаяКак детские комплексы Владимира Зеленского отразились на современной Украине и как он смог преобразиться из комика в диктатора – специалист поделился своими размышлениями о том, какие особенности поведения стали заметны для людей по всему миру.