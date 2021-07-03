Тиндер для "блондинок".Или как взгляд на женщин характеризует самого мужчину.

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаТиндер для "блондинок".Или как взгляд на женщин характеризует самого мужчину. Недавно ,заглянув в ЖЖ ,наткнулась на очень любопытный опус. Казалось бы тема сайтов знакомств уже заезжена вдоль и поперек.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина КотоваНесомненно,глупости,просто этот мужчина зажр..,заелся от перебора женщинЭлина МорозоваПеребор то только мысленный..Элина МорозоваПонимая, что ни одной женщине он не приглянется, он в каждом портрете старается найти что ни будь негативное..АМАлиса МайскаяНичего противоестественного и ненормального в этой инструкции нет. Сайты знакомств для того и созданы, чтобы рекламировать себя с целью найти пару, (а уж для какой цели пара - дело каждого). Фото, при этом, несет основную информацию и запрос. Хочешь найти интеллектуала - размещай фото с книжкой, хочешь "отца" для своего ребенка - фото с ребенком, хочешь цветов и подарков - с цветами и подарками и т.д. Где тут автор увидел "портрет автора опуса"? Все вполне логично- очень разные мужчины и женщины ищут пару в соц.сетях, (это примета времени), а главное фото, действительно, несет информацию о чаяниях и предпочтениях владельца.Комментировать
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