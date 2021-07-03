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Тиндер для "блондинок".Или как взгляд на женщин характеризует самого мужчину.

Тиндер для "блондинок".Или как взгляд на женщин характеризует самого мужчину.

Недавно  ,заглянув в ЖЖ ,наткнулась  на  очень любопытный  опус. Казалось  бы  тема  сайтов  знакомств уже  заезжена вдоль и поперек.

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Ирина Котова
Несомненно,глупости,просто этот мужчина зажр..,заелся от перебора женщин
Элина Морозова
Перебор то только мысленный..
Элина Морозова
Понимая, что ни одной женщине он не приглянется, он в каждом портрете старается найти что ни будь негативное..
Алиса Майская
Ничего противоестественного и ненормального в этой инструкции нет. Сайты знакомств для того и созданы, чтобы рекламировать себя с целью найти пару, (а уж для какой цели пара - дело каждого). Фото, при этом, несет основную информацию и запрос. Хочешь найти интеллектуала - размещай фото с книжкой, хочешь "отца" для своего ребенка - фото с ребенком, хочешь цветов и подарков - с цветами и подарками и т.д. Где тут автор увидел "портрет автора опуса"? Все вполне логично- очень разные мужчины и женщины ищут пару в соц.сетях, (это примета времени), а главное фото, действительно, несет информацию о чаяниях и предпочтениях владельца.

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