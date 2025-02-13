Владимир Путин подписал защищающий граждан от финансовых мошенников закон

Новый закон вводит «период охлаждения» для потребительских кредитов.Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит «период охлаждения» для потребительских кредитов и освобождает заёмщиков от обязательств по кредитам в том случае, если кредитор не соблюдает антифрод-процедуры.