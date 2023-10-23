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Тайвань начал учения по полной проверке боеготовности вооруженных сил острова после шестилетнего перерыва

Тайвань начал учения по полной проверке боеготовности вооруженных сил острова после шестилетнего перерыва

На Тайване приняли решение проверить боеготовность вооруженных сил острова на фоне продолжающегося давления со стороны материкового Китая.

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