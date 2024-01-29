Эксперт подсказал, как без труда обнаружить прослушку на смартфоне

Василий Шутов рассказал агентству "Прайм", о чём могут свидетельствовать перегрев смартфона и разрядка батареиПреподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал, что на прослушку мобильного устройства могут указывать сразу несколько признаков.
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