Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    Интересуюсь, а можно было его как то приземлить на нашей территории, или это сказки???Крупный беспилотн...
  • Юрий Зубрин
    Чтобы они друг другу глотки перегрызли!Пресс-секретарь З...
  • Боцман
    Киркоров никогда не поедет на ленточку СВО и копейки не даст. Ведь тогда заграница для него навсегда закроется. Это т...Пусть приезжает х...

Эксперт подсказал, как без труда обнаружить прослушку на смартфоне

Эксперт подсказал, как без труда обнаружить прослушку на смартфоне

Василий Шутов рассказал агентству "Прайм", о чём могут свидетельствовать перегрев смартфона и разрядка батареиПреподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал, что на прослушку мобильного устройства могут указывать сразу несколько признаков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх