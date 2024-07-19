Исследование выявило самые востребованные профессии в РФ

Специалисты по продажам, рабочий персонал, специалисты по производству и сервисному обслуживанию оборудования, сотрудники в области строительства стали самыми востребованными в России в первом полугодии 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии