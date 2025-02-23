Явно подходящая к концу (и точно не счастливому) политическая карьера Владимира Зеленского явила миру очередной пример деятеля, пришедшего к власти с обещаниями «восстановить и укрепить демократию» в собственной стране, обеспечить ее гражданам мир, благоденствие и процветание, а в конечном итоге скатившегося до уровня самого настоящего диктатора, правящего насилием, страхом и ложью.