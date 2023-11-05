Масштабный сбой депозитарного обслуживания в США

Множество американских банков столкнулись с задержками в приеме и обработки депозитов клиентов. Сообщения на их сайтах, в субботу вызвали легкую панику среди граждан, но проблемы не в крахе банковской системы США или масштабной хакерской атаке.
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