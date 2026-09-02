«Гнать поганой метлой!», – Слуцкий о нападении семьи мигрантов на продавщицу

Нападение семьи мигрантов на продавщицу магазина в Новосибирске прокомментировал лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Книги, которые хо...
- За Волгой от стол...
- Трамп объявил о с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым