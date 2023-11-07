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Цветочная принцесса: Шарлотта Казираги в Chanel блистала на светском вечере

Цветочная принцесса: Шарлотта Казираги в Chanel блистала на светском вечере37-летняя Шарлотта Казираги, племянница князя Монако Альбера II, прилетела в Севилью, чтобы посетить церемонию вручения премии журнала Vanity Fair.

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