Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу и член Президиума Общественного совета Вадим Шиллер рассказали студентам об опасности экстремизма и терроризма

В рамках информационно-просветительской акции ГУПЭ МВД России, приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сотрудники Центра по противодействию экстремизму и член Президиума Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу Вадим Шиллер провели встречу со студентами 1-го курса Кемеровского государственного медицинского университета.