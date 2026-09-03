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Происшествия

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Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу и член Президиума Общественного совета Вадим Шиллер рассказали студентам об опасности экстремизма и терроризма

В рамках информационно-просветительской акции ГУПЭ МВД России, приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сотрудники Центра по противодействию экстремизму и член Президиума Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу Вадим Шиллер провели встречу со студентами 1-го курса Кемеровского государственного медицинского университета.

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