Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу и член Президиума Общественного совета Вадим Шиллер рассказали студентам об опасности экстремизма и терроризма

В рамках информационно-просветительской акции ГУПЭ МВД России, приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сотрудники Центра по противодействию экстремизму и член Президиума Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу Вадим Шиллер провели встречу со студентами 1-го курса Кемеровского государственного медицинского университета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Происшествия19 подписчиков
Свежие комментарии
- Председателем Сле...
- В День России под...
- Председатель СК Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым