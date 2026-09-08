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Царьград

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Пенсионерка из Перми найдена волонтёрами после 7 дней в лесу

Пенсионерка из Перми найдена волонтёрами после 7 дней в лесу

В Пермском крае волонтёры спасли пенсионерку, проведшую семь дней в лесу с болотами. Более 300 человек искали её с 30 августа, преодолев свыше тысячи километров.

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