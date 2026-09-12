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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Факела» нет побед в этом сезоне – 8 поражений, 3 ничьих. Дальше – «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар»

«Факел» не одержал ни одной победы в сезоне.  Сегодня команда  Олега Василенко сыграла вничью с «Балтикой» (2:2) в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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