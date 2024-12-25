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«Государство не справляется со снабжением армии»: россиянам советуют создавать волонтерские группы

«Государство не справляется со снабжением армии»: россиянам советуют создавать волонтерские группы

Российское государство в полной мере не справляется со снабжением армии. Об этом в эфире канала «Невская студия» заявил организатор одесского подполья, активист Антимайдана и волонтер Владимир Грубник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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