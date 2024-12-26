Horizon Katch — электрический велосипед по цене подержанной «Лады»

Horizon Katch создан в канадском Квебеке. Конструкторы наделили этот фэтбайк максимальной производительностью и эффективностью, что немаловажно при эксплуатации в условиях бездорожья или на пересеченной местности.
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