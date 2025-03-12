Гонки со стрельбой в Крыму: 8 марта ловили пьяного водителя

Два экипажа полицейский в городе Саки 8 марта преследовали пьяного водителя. Водитель иномарки не остановился по требованию сотрудников ДПС, увеличил скорость и, уходя от погони, двигался по автодороге с опасными манёврами.
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