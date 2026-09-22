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Север Пресс

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Семь аэропортов России не принимают самолеты утром 22 сентября

Семь аэропортов России не принимают самолеты утром 22 сентября

Семь аэропортов было закрыто из-за возможных угроз с воздуха в ночь на 22 сентября. Над территорией России силы ПВО зафиксировали 45 БПЛА Украины.

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