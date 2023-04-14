Михаил Чаплыга: ЕС превратится в три ЕС

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политического журналиста Михаила Чаплыги: Трамп зажигает: «В этом сумасшедшем мире у США абсолютно отсутствует право голоса, и Макрон, который является моим другом, в Китае целует Си в задницу».