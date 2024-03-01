В России бешеный рост зарплат? Росстат уже выводят на чистую воду

Официальная статистика рапортует про максимальный рост зарплат в России. Дескать, такого не было с 2018 года…По предварительным данным Росстата, среднемесячная номинальная зарплата по итогам 2023-го составила более 73 тысяч рублей.
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