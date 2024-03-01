Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • cto talykova
    Ха а концерт то только завтра.В Петербурге чино...
  • Галина Друзина
    Я буду в шоке, если этого чмо будут где то принимать. Он тогда вообще возомнит себя Богом, а на самом то деле букашка...Киркоров определи...
  • Георгий Михалев
    Непонятно, теперь всех уголовников и предателей родины будут хоронить в Москве?Похороны Навально...

В России бешеный рост зарплат? Росстат уже выводят на чистую воду

В России бешеный рост зарплат? Росстат уже выводят на чистую воду

Официальная статистика рапортует про максимальный рост зарплат в России. Дескать, такого не было с 2018 года…По предварительным данным Росстата, среднемесячная номинальная зарплата по итогам 2023-го составила более 73 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх