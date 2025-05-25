Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 020 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Верните Суровикина и освободите Попова🙏🙏🙏"Нет ли с ним Пер...
  • Игорь Васиков
    Пролив имени Сталина они получат бесплатно, а за пользование Аляской заплатят сполна."Конфисковать!": ...
  • ruslava Митькина
    А я бы расстреляла, чтобы нацики не плодились!Командир "Азова"*...

5 лет со дня смерти чернокожего Джорджа Флойда, вызвавшей крупнейшие протесты в США

5 лет со дня смерти чернокожего Джорджа Флойда, вызвавшей крупнейшие протесты в США

Флойд просил полицейского дать ему глотнуть воздуха, но тот придавил его коленом и удерживал более 9 минут.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
А там в Америке вся полиция дурноватая,сворой нападают за конфетку и ничего не хотят видить из преступлений у власти!
Ответить
14 час.
Eduard
А потом в Суде,эти полицейские как &quot;агнецы&quot; стоят по рекомендации адвокатов!
Ответить
14 час.
Eduard
Было бы преступление такому предшествуещее!
Ответить
14 час.
наверх