648 абонентов остаются без электричества в Крыму

После удара стихии по Крыму без электроэнергии до сих пор остаются 648 абонентов. Фото: Наталья СомоваВ настоящее время для ликвидации последствий ЧС задействовано 130 бригад, а в планах наращивание до 180, сообщил министр МЧС Крыма Сергей Садаклиев.