648 абонентов остаются без электричества в Крыму

После удара стихии по Крыму без электроэнергии до сих пор остаются 648 абонентов. Фото: Наталья СомоваВ настоящее время для ликвидации последствий ЧС задействовано 130 бригад, а в планах наращивание до 180, сообщил министр МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
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