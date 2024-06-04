Таджики моются золой в хлеву с козами, а в России ведут себя словно короли

МБ

Марина Биченова

В России бесплатно пустили семью из Украины. В итоге через полгода обоссали весь паркет, разобрали и продали стеклопакеты с балкона, продали всю мебель, что не смогли- испортили, но главное стояла такая вонь после их выезда что пришлось соседям вызвать МЧС чтобы вскрыть квартиру, думали кто-то помер.