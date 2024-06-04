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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Таджики моются золой в хлеву с козами, а в России ведут себя словно короли

Таджики моются золой в хлеву с козами, а в России ведут себя словно короли

Российские трэвел-блогеры открыли глаза на мигрантов из бедных кишлаков. Теперь понятно, почему они не хотят возвращаться на родину.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
В России бесплатно пустили семью из Украины. В итоге через полгода обоссали весь паркет, разобрали и продали стеклопакеты с балкона, продали всю мебель, что не смогли- испортили, но главное стояла такая вонь после их выезда что пришлось соседям вызвать МЧС чтобы вскрыть квартиру, думали кто-то помер.
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3 час.
А
Александр24
Так что ж нам делать? Вам &quot;скакунам&quot; ведь известно, что у русских &quot;нет&quot; унитазов, вот и приходится с балконов испражняться. Ну а радостно вылизывать везде гавно, это ваша национальная черта.
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3 час.
Betahon
Как-то неприятно хохлятиной завоняло с чесноком!...
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1 час.

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