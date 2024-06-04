Российские трэвел-блогеры открыли глаза на мигрантов из бедных кишлаков. Теперь понятно, почему они не хотят возвращаться на родину.
Таджики моются золой в хлеву с козами, а в России ведут себя словно короли
Комментарии
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МБ
Марина Биченова
В России бесплатно пустили семью из Украины. В итоге через полгода обоссали весь паркет, разобрали и продали стеклопакеты с балкона, продали всю мебель, что не смогли- испортили, но главное стояла такая вонь после их выезда что пришлось соседям вызвать МЧС чтобы вскрыть квартиру, думали кто-то помер.
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3 час.
А
Александр24
Так что ж нам делать? Вам "скакунам" ведь известно, что у русских "нет" унитазов, вот и приходится с балконов испражняться. Ну а радостно вылизывать везде гавно, это ваша национальная черта.
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3 час.
Betahon
Как-то неприятно хохлятиной завоняло с чесноком!...
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1 час.
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