Уполномоченный Кабардино-Балкарии принял участие в обсуждении проекта республиканского бюджета

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарии Юрий Афасижев принял участие в обсуждении проекта закона о республиканском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, принятого в первом чтении.
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