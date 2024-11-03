В России ожидается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

Эксперты прогнозируют рост заболеваемости на середину месяца. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил нашим коллегам из РИА Новости, что в середине ноября в России прогнозируется подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.
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