БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Смерть его была великим горем для христиан», или Загадка Сартака

«Смерть его была великим горем для христиан», или Загадка Сартака

Миф о братании В цикле статей, посвященном исламизации Улуса Джучи, — начало см.: «Золотая Орда: от Ясы к Корану», — упоминалось, в числе прочего, распространенное в Монгольской империи христианство несторианского толка.

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